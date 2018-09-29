Смит - Гроувз. Видео боя

Британский боксер Каллум Смит (25-0, 18 КО) завоевал титул чемпиона мира по версии WBA и звание победителя Всемирной боксерской суперсерии во втором среднем весе, нокаутировав в седьмом раунде своего соотечественника Джорджа Гроувза (28-4, 20 КО). В седьмом раунде Смит поймал Гроувза отличным контрударом слева, после чего добил своего потрясенного оппонента у канатов.