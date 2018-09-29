Китайский супертяж Жанг избил Хэйнсворта (Видео)

Шестой номер рейтинга WBO в супертяжелом весе китаец Жилей Жанг (20-0, 16 КО) одержал уверенную победу в бою с американцем Доном Хэйнсвортом (15-3-1, 13 КО), остановив его в третьем раунде.