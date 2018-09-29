Жесткий нокаут в бою Смит - Гроувз (Видео)

Каллум Смит нокаутировал Джорджа Гроувза в седьмом раунде финального боя Всемирной боксерской суперсерии и стал победителем турнира. Вашему вниманию видео нокаута в поединке Смит – Гроувз.