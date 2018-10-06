Бокс. Миллер перевесил Адамека на 40 кг (Видео)

На официальной церемонии перед своим боем супертяжеловесы Джаррелл Миллер и Томаш Адамек показали такой вес: Джаррелл Миллер - 143,8 кг Томаш Адамек - 103 кг