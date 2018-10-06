Артур Бетербиев - Каллум Джонсон: результаты взвешивания (Видео)

Видео официальной церемонии взвешивания Артура Бетербиева и Каллума Джонсона перед их боем. По ее итогам боксеры показали одинаковый вес - 79,2 к.