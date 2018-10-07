Миллер нокаутировал Адамека (Видео)

30-летний американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (22-0-1, 19 КО) одержал очень быструю и уверенную победу в бою с экс-чемпионом мира в полутяжелом и первом тяжелом весе 41-летним поляком Томашем Адамеком (53-6, 31 КО), нокаутировав его во втором раунде. Миллер легко выиграл первый раунд, а во втором сначала потряс Адамека тяжелым апперкотом справа, а через несколько секунд таким же ударом отправил его в нокаут.