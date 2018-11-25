Лебедев - Уилсон. Видео боя

Российский боксер Денис Лебедев (32-2, 23 КО) защитил титул чемпиона мира "в отпуске" по версии WBA в первом тяжелом весе, победив единогласным решением судей американца Майка Уилсона (19-1, 8 КО). Лебедев нанес Уилсону первое поражение на профи-ринге. Судьи по окончании поединка были на стороне россиянина 119:109, 119:109 и 117:111.