"Вы знаете, кто такой Уайлдер?": Тайсон Фьюри прошелся по Лос-Анджелесу (Видео)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри прошелся по улицам Лос-Анджелеса, расспросив жителей этого города, знают ли они его будущего соперника американца Деонтея Уайлдер. Оказалось, что подавляющее большинство опрошенных понятия не имеют, кто это.