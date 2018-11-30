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Пятница, 30.11.2018

Гвоздик - Стивенсон: лучшие нокауты перед чемпионским боем (Видео)

Временный чемпион мира в полутяжелой весовой категории (до 79,4 кг) по версии WBC Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) и обладатель титула Адонис Стивенсон (29-1-1, 24 КО) проведут бой в Квебеке 1 декабря. Накануне боя предлагаем вам видео с нарезкой лучших нокаутов в карьере боксеров.
isport.ua
Фото: Твиттер
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