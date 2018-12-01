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Суббота, 01.12.2018

"Будет война": Деревянченко дал прогноз на бой Гвоздик - Стивенсон (Видео)

Украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко поделился своими ожиданиями от боя Гвоздик - Стивенсон. Напомним, в ночь с 1-го на 2-е декабря украинский полутяж Александр Гвоздик попытается завоевать пояс чемпиона мира WBC в бою против Адониса Стивенсона.
Телеграф Спорт
Фото: Скриншот
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