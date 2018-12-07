Брук и Зерафа сделали вес (Видео)

Келл Брук и Майкл Зерафа вложились в вес накануне боя. Бывший чемпион мира IBF в полусреднем весе Келл Брук (37-2, 26 КО) и его соперник по субботнему бою чемпион WBA Oceania Майкл Зерафа (25-2, 14 KO) прошли процедуру взвешивания накануне боя. По её итогам оба боксера вложились в лимит первого среднего веса (69,8 кг): 68,2 кг - вес британца, 69 кг - австралийца. Поединок, напомним, пройдёт в Шеффилде.