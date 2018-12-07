Ломаченко - Педраса. Видео взвешивания

8 декабря в Нью-Йорке состоится объединительный бой между чемпионом мира WBA в легком весе Василием Ломаченко и чемпионом мира WBO в том же весе Хосе Педрасой. Накануне поединка боксеры успешно прошли процедуру взвешивания. Украинец, как и его соперник, показали вес 60.8 кг.