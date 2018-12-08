Ломаченко - Педраса: интересные факты о сопернике украинца (Видео)

В ночь с 8-го на 9-е декабря чемпион мира по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко попытается отобрать пояс WBO в том же весе у Хосе Педрасы. Вашему вниманию интересные факты о пуэрториканском боксере от Luckypunchnet.