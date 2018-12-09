Ломаченко - Педраса. Видео пресс-конференции после боя

Сегодня утром, 9 декабря (время киевское), Василий Ломаченко впервые провел объединительный бой против Хосе Педрасы. По итогу поединка все судьи отдали украинцу победу: 119-107, 117-109, 117-109. Таким образом, Хай-тек к своему поясу WBA Super добавил пояс WBO в легком весе. Вашему вниманию видео комментариев боксеров после боя.