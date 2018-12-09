Ломаченко - Педраса: лучшие моменты боя (Видео)

Василий Ломаченко не сумел нокаутировать Хосе Педрасу (бой завершился победой Хай-тека единогласным решением судей), однако украинец провел яркий бой. Особенно активным Loma был во второй половине схватки. Вашему вниманию лучшие моменты боя за титул WBA Super и WBO в легком весе.