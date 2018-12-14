Альварес - Филдинг: Редкач дал прогноз на бой (Видео)

Украинский боксер первого полусреднего веса Иван El Terribel Редкач (21-4-1, 16 КО) в интервью для Luckypunch.net поделился своим мнением о бое за регулярный пояс WBA в суперсерднем дивизионе между Саулем Альваресом (50-1-2, 34 КО) и Рокки Филдингом (27-1, 15 КО). Поединок пройдет в ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке.