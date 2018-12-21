Уайт - Чисора: результаты взвешивания (Видео)

На официальной церемонии взвешивания перед своим завтрашним боем-реваншем британские супертяжи Дерек Чисора и Диллиан Уайт показали практически идентичный вес - 111,8 и 111,7 кг соответственно.