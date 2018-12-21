"Украинский Баффер": Сергей Брыль о работе ринг-анонсера и ляпе с Усиком (Видео)

Накануне вечера бокса компании K2 Promotions Ukraine, который пройдет в субботу, 22 декабря, в Броварах, Luckypunch.net пообщался с главным ринг-анонсером Украины - Сергеем Брылем.