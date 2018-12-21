Беринчик о бое с Кристобалем (Видео)

Накануне своего боя с Росеки Кристобалем Денис Беринчик дал интервью Youtube-каналу VideoBoxing. Украинский боксер рассказал о предстоящем поединке, о своей позиции в отношении судей и судейства в любительском боксе, о планах по развитию своей профессиональной карьеры, о том, как рождаются идеи его оригинальных выходов в ринг и о своём участии в проекте "Танцы со звездами".