Беринчик - Кристобаль: весь бой (Видео)

Украинский боксер Денис Беринчик в 7-м раунде одержал победу над филиппинцем Росеки Кристобалем. Таким образом, Беринчик добыл победу техническим нокаутом и завоевал титул чемпиона WBO Oriental в легком весе.