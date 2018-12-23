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Воскресенье, 23.12.2018

Беринчик - Кристобаль. Видео боя

Украинский чемпион WBO Oriental Денис Беринчик победил филиппинца Росеки Кристобаля нокаутом в 7-м раунде и завоеал пояс WBO International. Поединок прошел в Броварах. Вашему вниманию полное видео боя Денис Беринчик – Росеки Кристобаль 22 декабря. &nbsp;
Телеграф Спорт
Фото: k2ukraine
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