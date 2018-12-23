Беринчик - Кристобаль. Видео боя

Украинский чемпион WBO Oriental Денис Беринчик победил филиппинца Росеки Кристобаля нокаутом в 7-м раунде и завоеал пояс WBO International. Поединок прошел в Броварах. Вашему вниманию полное видео боя Денис Беринчик – Росеки Кристобаль 22 декабря.