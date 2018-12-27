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Четверг, 27.12.2018

4 чемпиона и 8 поясов: итоги 2018-го для украинского бокса (видео)

Четыре чемпиона мира, восемь чемпионских поясов, отлично организованный в Киеве Конгресс Всемирного боксерского совета, второй музей бокса в Украине, закат HBO Boxing и герои страны – Усик, Ломаченко, Гвоздик и Далакян. Канал VideoBoxing подвел итоги уходящего года для Украины.
klitschko-brothers.com
Фото: Инстаграм
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