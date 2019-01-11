Открытая тренировка Мэнни Пакьяо перед боем с Эдриэном Бронером (Видео)

Видео открытой тренировки Мэнни Пакьяо перед боем с Эдриэном Бронером. Напомним, супер-бой Пакьяо - Бронер состоится 19 января в Лас-Вегасе.