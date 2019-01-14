Лучшие моменты боя Плант - Ускатеги (Видео)

Американский боксер Калеб Плант (18-0, 10 КО) завоевал титул чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе, победив единогласным решением судей венесуэльца Хосе Ускатеги (28-3, 23 КО). Во втором и четвертом раундах Плант отправлял Ускатеги в нокдаун и в итоге победил на картах судей со счетом 116:110, 116:110 и 115:111.