Ахмед Элбиали - Аллан Грин: видео лучших моментов боя и нокаут

Египетский полутяжеловес Ахмед Элбиали (18-1, 15 КО) одержал победу нокаутом в третьем раунде в бою с американцем Алланом Грином (33-6, 22 КО). Видео лучших моментов боя Элбиали - Грин вы можете посмотреть ниже: