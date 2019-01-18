Украинский нокаутер: лучшие удары супертяжа Сиренко (Видео)

В YouTube появилась видеоподборка лучших нокаутов в исполнении перспективного украинского супертяжеловеса Владислава Сиренко (10-0, 9 КО). В своем последнем бою Владислав отправил в нокаут Марсело Насименту.