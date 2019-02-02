Иса Чаниев - Ричард Комми: результаты взвешивания (Видео)

Российский боксер Иса Чаниев перед первым в своей карьере боем за титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF показал на весах 134,6 фунта (61 кг), а другой претендент на этот вакантный титул Ричард Комми — 134,3 фунта (60,9 кг).