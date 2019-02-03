Ковалев: Реванш удался (Видео)

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе 35-летний россиянин Сергей Ковалев дал интервью AllBoxing сразу после своей победы над 34-летним колумбийцем Элейдером Альваресом. Напомним, что Ковалев уверенно победил Альвареса единогласным решением судей (120-108, 116-112, 116-112) и вернул себе титул чемпиона.