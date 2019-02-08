Умер экс-чемпион мира Рокки Локридж

Печальная новость пришла из США, где в возрасте 60 лет ушел из жизни известный американский боксер, бывший чемпион мира по версиям IBF и WBA во втором полулегком весе Рокки Локридж. Предлагаем вам посмотреть бой Рокки Локриджа с Роджером Мейвезером, нокаутировав которого в первом раунде, Локридж завоевал свой первый чемпионский титул: