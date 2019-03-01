Сауль Альварес - Дэниел Джейкобс: джентльменская дуэль взглядов (Видео)

Чемпион мира по версиям WBC и WBA в среднем весе мексиканец Сауль Альварес и обладатель чемпионского титула по версии IBF в этой же весовой категории американец Дэниел Джейкобс на пресс-конференции в Нью-Йорке, которая стала первой в рамках большого пресс-тура, посвященного их майскому поединку, сошлись в традиционной дуэли взглядов.