Дэвид Прайс - Кэш Али: дуэль взглядов (Видео)

Британские супертяжеловесы Дэвид Прайс (23-6, 19 КО) и Кэш Али (15-0, 7 КО) сошлись в дуэли взглядов после финальной пресс-конференции, посвященной своему субботнему поединку.