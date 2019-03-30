Завьялов дал прогноз на бой Гвоздик - Нгумбу (Видео)

Президент Национальной лиги профи-бокса Украины Михаил Завьялов в комментарии для Luckypunch.net дал прогноз на чемпионский бой Александр Гвоздик – Дуду Нгумбу.