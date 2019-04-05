"Чемпион за работой": Тренировочный день Александра Усика (Видео)

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик усиленно готовится к своему дебютному бою в супертяжелом весе. Вашему вниманию видео тренировочного дня из лагеря чемпиона.