Ломаченко - Кролла: экс-чемпион мира Сидоренко дал прогноз на бой (Видео)

Бывший чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Владимир Сидоренко в интервью Luckypunch.net поделился своим мнением о предстоящем бое за пояса WBA и WBO в легком дивизионе Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) - Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО). Поединок, напомним, пройдёт 12 апреля в Staples Center в Лос-Анджелесе.