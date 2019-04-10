Беринчик дал прогноз на бой Ломаченко - Кролла (Видео)

Обладатель тиула WBO International в легком весе Денис Беринчик (10-0, 7 КО) поделился прогнозом на бой между Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) и Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО) на своем YouTube-канале.