Ломаченко - Кролла: открытая тренировка Василия перед боем (Видео)

Предлагаем вашему вниманию видео открытой тренировки Василия Ломаченко перед боем с Энтони Кроллой. Поединок состоится в ночь с 12-го на 13-е апреля (время киевское).