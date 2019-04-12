Ломаченко - Кролла: последняя дуэль взглядов (Видео)

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко и британец Энтони Кролла провели церемонию взвешивания накануне очного боя. Вес Василия Ломаченко составил 134,4 фунта (60,963 кг), вес Энтони Кроллы — 134,8 фунта (61,144 кг). Таким образом, британский боксер оказался тяжелее украинца примерно на 180 граммов. После взвешивания боксеры провели дуэль взглядов.