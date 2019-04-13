Ломаченко - Кролла: пресс-конференция после боя (Видео)

Пресс-конференция украинца Василия Ломаченко после победы нокаутом в 4 раунде над британцем Энтони Кроллой. Василий ответил на вопросы журналистов касательно своего следующего боя и не только.