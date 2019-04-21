Митрофанов - Вальехо. Видео боя

Украинский боксер Дмитрий Митрофанов, выступающий в среднем весе, одолел испанского бойца Хорхе Вальехо, отправив его в нокаут во втором раунде. 29-летний украинец дважды отправил до этого "Акулу" в нокдаун. Это был шестой поединок для Митрофанова на профессиональном уровне.