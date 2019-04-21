Димитренко - Руис. Видео боя

Американский супертяжеловес с мексиканскими корнями Энди Руис-младший (32-1, 21 КО) одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде в бою с уроженцем Евпатории Александром Димитренко (41-5, 26 КО), который уже много лет представляет Германию. Руис выиграл первые три раунда, а четвертый и пятый выиграл разгромно, потряся своего оппонента в каждой из этих трехминуток. В перерыве между пятым и шестым раундами Димитренко отказался от продолжения борьбы.