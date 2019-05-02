Как Руис готовится к бою с Джошуа (Видео)

Американский супертяжеловес мексиканского происхождения Энди Руис-младший (32-1, 21 КО), который ранее официально был подтвержден следующим соперником чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (22-0, 21 КО), начал подготовку к этому поединку, который состоится 1 июня в Нью-Йорке.