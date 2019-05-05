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Понедельник, 06.05.2019

Сауль Альварес - Дэниел Джейкобс. Видео боя

Мексиканский боксер Сауль Альварес (52-1-2, 35 КО) объединил чемпионские титулы WBC, WBA и IBF в среднем весе, победив единогласным решением судей американца Дэниэла Джейкобса (35-3, 29 КО). Бой прошел в примерно равной и больше позиционной борьбе – острых моментов было немного. По окончании 12-ти раундов судьи отдали победу Саулю Альваресу со счетом 115:113, 115:113 и 116:112.
boxingnews.com.ua
Фото: Твиттер
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09:59 Вс, 5 Май 2019 Телеграф
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