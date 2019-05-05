Сауль Альварес - Дэниел Джейкобс. Видео боя

Мексиканский боксер Сауль Альварес (52-1-2, 35 КО) объединил чемпионские титулы WBC, WBA и IBF в среднем весе, победив единогласным решением судей американца Дэниэла Джейкобса (35-3, 29 КО). Бой прошел в примерно равной и больше позиционной борьбе – острых моментов было немного. По окончании 12-ти раундов судьи отдали победу Саулю Альваресу со счетом 115:113, 115:113 и 116:112.