Гвоздик устроил форсаж на детском велосипеде (Видео)

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) решил поднять настроение своим болельщикам. Украинец уселся на детский велосипед и прокатился по дороге под эпичную музыку, подписав это все хэштегом #2Fast2Furious, что является англоязычным названием фильма «Двойной форсаж»: