Постол о заряженности на нокаут, жестких спаррингах в США и Роуче (Видео)

Бывший чемпион мира WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол (31-2, 12 КО) в конце апреля в США в бою за право выйти на чемпиона по версии Совета победил француза Мохамеда Мимуна (21-3, 2 КО) и стал обязательным претендентом на титул.