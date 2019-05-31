Перо нокаутировал Педюру в первом раунде (Видео)

Победитель Юношеских Олимпийских Игр 2010 года в супертяжелом весе 26-летний кубинец Леньер Перо успешно дебютировал на профессиональном ринге, нокаутировав в первом раунде 41-летнего украинского боксера Максима Педюру (14-14-1, 12 КО).