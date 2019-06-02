Джошуа - Руис: полный бой (Видео)

Американский боксер мексиканского происхождения Энди Руис (33-1, 22 КО) завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе, победив техническим нокаутом в седьмом раунде небитого ранее британца Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).