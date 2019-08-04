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Воскресенье, 04.08.2019

Жан Паскаль - Маркус Браун: видео лучших моментов боя

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе 36-летний Жан Паскаль в Нью-Йорке одержал неожиданную победу техническим решением над 28-летним Маркусом Брауном. Все неожиданно закончилось в восьмом раунде, когда Браун получил серьезное рассечение от случайного удара головой и бой был остановлен. После подсчета судейских записок выяснилось, что все трое судей отдавали на момент остановки предпочтение Паскалю с одинаковым счетом 75:74.
isport.ua
Фото: Твиттер
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