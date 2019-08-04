Жан Паскаль - Маркус Браун: видео лучших моментов боя

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе 36-летний Жан Паскаль в Нью-Йорке одержал неожиданную победу техническим решением над 28-летним Маркусом Брауном. Все неожиданно закончилось в восьмом раунде, когда Браун получил серьезное рассечение от случайного удара головой и бой был остановлен. После подсчета судейских записок выяснилось, что все трое судей отдавали на момент остановки предпочтение Паскалю с одинаковым счетом 75:74.