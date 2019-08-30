Поветкин: Фьюри очень много говорит (Видео)

Российский супертяжеловес Александр Поветкин (34-2, 24 КО) 31-го августа в Лондоне дерется с британцем Хьюи Фьюри (23-2, 13 КО) за вакантный пояс WBA. Россиянин заявил, что в случае победы в поединке, он планирует сразится с Тайсоном Фьюри (28-0-1, 20 КО).