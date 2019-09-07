Джошуа - Руис: дуэль взглядов в Лондоне (Видео)

В Лондоне состоялась последняя из сентябрьских пресс-конференций перед реваншем Энтони Джошуа (22-1, 21 нокаутом) с Энди Руисом-младшим (33-1, 22 нокаутом).