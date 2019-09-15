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Воскресенье, 15.09.2019

Фьюри - Валлин. Видео боя

В ночь с 14 на 15 сентября (время киевское) в Лас-Вегасе состоялся бой в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и непобежденным шведом Отто Валлином. Фьюри одержал трудную победу единогласным решением судей. Во время поединка у Фьюри открылось рассечение, в 6-м раунде рефери отправлял его в угол, чтобы убрать кровь из глаза. Смотрите полное виде боя.
Укринформ
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